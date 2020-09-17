Представитель ОРДЛО от Украины о семичасовом заседании ТКГ: Ни о чем там не договорились

"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече "нормандской четверки", сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными - тоже", - сообщил Гармаш в социальной сети Facebook.
"Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", - добавил он.
Как известно, 16 сентября состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.