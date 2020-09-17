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Представитель ОРДЛО от Украины о семичасовом заседании ТКГ: Ни о чем там не договорились

Представитель ОРДЛО от Украины о семичасовом заседании ТКГ: Ни о чем там не договорились
Обновлено 00:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
Представитель отдельных районов Донецкой области в рамках Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш рассказал, как прошло очередное заседание ТКГ.

"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече "нормандской четверки", сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными - тоже", - сообщил Гармаш в социальной сети Facebook.

"Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", - добавил он.

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Как известно, 16 сентября состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.

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Все по теме:

Донбасс, Сергей Гармаш, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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