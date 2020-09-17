Заседание ТКГ: Кравчук рассказал о чем шла речь

Как сообщает пресс-служба Офиса президента сегодня состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.
Переговоры продолжались около семи часов.
Кравчук выразил благодарность ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии в Украине за посреднические усилия, направленные на урегулирование международного вооруженного конфликта на Донбассе.
"Мы никогда не ставили под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому бы то ни было", - подчеркнул он.
В Офисе президента отметили, что особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств - участников "нормандского формата", достигнутых в Париже, по обеспечению полного и безоговорочного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.
"Продолжается обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", - говорится в сообщении.
Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без каких-либо политических условий.
"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", - заявил Кравчук, отвечая на упреки о необходимости срочного принятия парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году.
В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической группы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей.
Кравчук отметил, что "украинская делегация уважает "нормандский формат" и Минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира".
"Мы всегда выполняли и будем выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня", - добавил он.