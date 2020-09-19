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В Черкасской области задержали мужчину, призывавшего убивать евреев

В Черкасской области задержали мужчину, призывавшего убивать евреев
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Полиция
В Умани накануне празднования Рош ха-Шана сотрудники нацполиции совместно с СБУ разоблачили интернет-пропагандиста, который призывал к межнациональной розни.

По данным полиции, житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти.

Об этом сообщает полиция Черкасской области

Он публиковал дискриминационные статьи в отношении еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей и призывал к уничтожению граждан этой нации.

"По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Кроме того, отдельные публикации провоцируют возникновение межнациональной розни", - говорится в сообщении. 

Во время обыска по месту жительства пропагандиста обнаружены мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Разоблачение и документирование незаконных действий проводилось Уманским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры.

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Все по теме:

СБУ, Черкасская область, Умань, Хасиды, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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