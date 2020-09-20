Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев "COVID-19 - ред." зарегистрировано:
- в Харьковской области - 424 случая, при этом в городе Харьков 327 случаев,
- Киев - 343 случая,
- Тернопольской области - 231 случай,
- Одесской области - 217 случаев,
- Львовской области - 188 случаев,
- Ивано-Франковской области - 170 случаев", - сказал Максим Степанов.
По данным Телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 175 678 случаев коронавирусной болезни COVID-19:
- новых случаев за сутки - 2966,
- выздоровели - 77512 человек "+758 сутки",
- умерло из-за последствий болезни - 3557 человека "+41 за сутки".
В общем случаи выявлено:
- Винницкая обл - 5268 "+68",
- Волынская обл - 6856 "+73",
- Днепропетровская обл - 3982 "+104",
- Донецкая обл - 2430 "+59",
- Житомирская обл - 4988 "+57",
- Закарпатская обл - 9154 "+44",
- Запорожская обл - 2879 "50",
- Ивано-Франковская обл - 12382 "+170",
- Кировоградская обл - 985 "+12",
- г. Киев - 19483 "+343",
- Киевская обл - 7744 "+133",
- Львовская обл - 18317 "+188",
- Луганская обл - 754 "19",
- Николаевская обл - 2469 "+95",
- Одесская обл - 11422 "+217",
- Полтавская обл - 1499 "+38",
- Ровенская обл - 11124 "+109",
- Сумская обл - 3023 "+107",
- Тернопольская обл - 11247 "+231",
- Харьковская обл - 14888 "+424",
- Херсонская обл - 813 "+23",
- Хмельницкая обл - 4631 "+150",
- Черновицкая обл - 13042 "125",
- Черкасская обл - 3035 "+52",
- Черниговская обл - 3263 "+75".
Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер.