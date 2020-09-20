Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Харьковской области и городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.