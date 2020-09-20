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Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов

Наибольший суточный прирост заболевших: в Минздраве назвали ряд регионов
11:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Харьковской области и городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев "COVID-19 - ред." зарегистрировано:

  • в Харьковской области - 424 случая, при этом в городе Харьков 327 случаев,
  • Киев - 343 случая,
  • Тернопольской области - 231 случай,
  • Одесской области - 217 случаев,
  • Львовской области - 188 случаев,
  • Ивано-Франковской области - 170 случаев", - сказал Максим Степанов.

По данным Телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 175 678 случаев коронавирусной болезни COVID-19:

  • новых случаев за сутки - 2966,
  • выздоровели - 77512 человек "+758 сутки",
  • умерло из-за последствий болезни - 3557 человека "+41 за сутки".

В общем случаи выявлено: 

  • Винницкая обл - 5268 "+68",
  • Волынская обл - 6856 "+73",
  • Днепропетровская обл - 3982 "+104",
  • Донецкая обл - 2430 "+59",
  • Житомирская обл - 4988 "+57",
  • Закарпатская обл - 9154 "+44",
  • Запорожская обл - 2879 "50",
  • Ивано-Франковская обл - 12382 "+170",
  • Кировоградская обл - 985 "+12",
  • г. Киев - 19483 "+343",
  • Киевская обл - 7744 "+133",
  • Львовская обл - 18317 "+188",
  • Луганская обл - 754 "19",
  • Николаевская обл - 2469 "+95",
  • Одесская обл - 11422 "+217",
  • Полтавская обл - 1499 "+38",
  • Ровенская обл - 11124 "+109",
  • Сумская обл - 3023 "+107",
  • Тернопольская обл - 11247 "+231",
  • Харьковская обл - 14888 "+424",
  • Херсонская обл - 813 "+23",
  • Хмельницкая обл - 4631 "+150",
  • Черновицкая обл - 13042 "125",
  • Черкасская обл - 3035 "+52",
  • Черниговская обл - 3263 "+75".

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 966 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 758 человек, 41 ранее заболевший умер.

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Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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