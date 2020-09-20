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День в ООС: боевики один раз открывали огонь

День в ООС: боевики один раз открывали огонь
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
20 сентября в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников.

"Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не открывали", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается спокойной и полностью контролируемой украинскими защитниками", - добавили в сообщении. 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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