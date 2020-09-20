День в ООС: боевики один раз открывали огонь

20 сентября в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны российских наемников.

"Так, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины не открывали", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается спокойной и полностью контролируемой украинскими защитниками", - добавили в сообщении.