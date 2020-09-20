Кравчук: Если Рада не внесет изменения в постановление о местных выборах, работа ТКГ будет заблокирована

Россия заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу ТКГ, если парламент Украины не внесет изменения в постановление о местных выборах.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, пишет Общественное.

"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - заявил Кравчук.

Он отметил, что "если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы".

Кравчук добавил, что не знает, изменит ли Верховная рада постановление.

Напомним, 17 сентября состоялось семичасовое заседание ТКГ, в ходе которого стороны "ни о чем глобальном не договорились".