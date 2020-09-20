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Кравчук: Если Рада не внесет изменения в постановление о местных выборах, работа ТКГ будет заблокирована

Кравчук: Если Рада не внесет изменения в постановление о местных выборах, работа ТКГ будет заблокирована
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Россия заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу ТКГ, если парламент Украины не внесет изменения в постановление о местных выборах.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, пишет Общественное.

"Сегодня уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - заявил Кравчук.

Он отметил, что "если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы".

Кравчук добавил, что не знает, изменит ли Верховная рада постановление.

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Напомним, 17 сентября состоялось семичасовое заседание ТКГ, в ходе которого стороны "ни о чем глобальном не договорились".

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Леонид Кравчук, Россия, Донбасс, ОРДЛО, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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