Выборы в ОРДЛО: на Банковой назвали главные условия

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, какую позицию имеют украинские власти касательно проведения местных выборов на Донбассе.

Для того, чтобы проводить местные выборы в ОРДЛО, на этой территории должна быть проведена полная деоккупация.

Об этом заявил Андрей Ермак, передает Офис президента Украины.

"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирование всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область отметил, что они делают все для того, чтобы режим прекращения огня вышел на постоянный уровень.