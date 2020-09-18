"Мы делаем все": Зеленский ответил на вопрос о перемирии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что они делают все для того, чтобы режим прекращения огня вышел на постоянный уровень.

Главу украинского государства спросили, надолго ли перемирие на Донбассе, на что он ответил, что нынешняя власть делает все для этого.

Это произошло во время брифинга в ходе рабочей поездки президента на Тернопольщину.

"Сложный у вас очень вопрос. Я бы не хотел, чтобы он был риторический. Я хотел бы, чтобы я имел четкий ответ на ваш вопрос. Сегодня у нас режим тишины. Да, неидеальный. Он не идеально выполняется. Он выполняется с некоторыми провокациями. Результатом которых, к сожалению, является потеря жизни того или иного военного, который защищает наш суверенитет на контактной линии", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что не может ответить, сколько будет продолжаться "тишина" на Донбассе.

"Мы делаем все для того, чтобы он вышел на постоянный уровень. Чтобы ситуация, если так можно сказать, потому что ситуация стабилизировалась - мы не можем сказать, пока идет у нас война", - поведал он.

Он отметил, что под стабилизацией имеет в виду, когда у нас идет уменьшение выстрелов в десятки раз.

Напомним, Алексей Резников поведал, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.