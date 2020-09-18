Фокин не видит альтернатив Минским соглашениям

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ считает, что в Украине надо принять закон о запрете пропаганды войны.

Экс-премьер-министр и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин не видит альтернативы Минским договоренностям и считает, что прекратить войну на Донбассе мало, надо еще вернуть веру людям.

Об этом он заявил в эфире Украинского радио.

"Я разделяю практически все, что говорит Леонид Макарович, единственное, что меня немного удивило, но я так с ним и не обсудил эту тему. В одном из своих последних интервью он сказал, что большинство людей на Донбассе возвращаться в Украину не хотят. Я не думаю, что это так, я доказать это не могу. Но, судя по тем людям, с которыми я общаюсь, все они украинцы, все они имеют направленность иметь только украинское гражданство, а то, что уже не одна сотня жителей Донбасса получила российские паспорта, то это скорее был вынужден ход для них, их заставили это сделать, это первое. Во-вторых, будем откровенны. Есть за что любить Украину сейчас тем, кто потерял жилье, кто потерял работу, кто потерял родных и близких, кто расстался с семьями?", - отмечает он.

Кроме того, Фокин уверен, что Донбасс в ближайшее время вернется в Украину.

"Для того, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а я не сомневаюсь, что это произойдет и произойдет в ближайшее время, но вернуть Донбасс мало, надо вернуть веру людям в Украину, потому что без веры победы не бывает. Я думаю, что дорожная, как говорят сейчас, карта, ее не надо выдумывать, она есть - это Минские договоренности, если встать на сугубо юридические позиции, то Минские договоренности, поэтому и не называют договором, потому что это не нормативно-правовой документ, это политическое решение, вроде того, что было прежде, когда говорили политическая целесообразность требует. Это не образец политической целесообразности и, конечно, сейчас надо вместе с тем, что должны выполнять Минские договоренности, я альтернативы им не вижу, надо еще работать над тем, чтобы людям вернуть уважение к Украине и любовь к Украине, пока не поздно... Я никогда не был врагом России, как не был врагом США, Израиля, Польши, Венгрии или любой другой страны, но я был и остаюсь гражданином Украины, и ее интересы для меня - прежде всего", - добавил он.

Напомним, ранее первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

На заявления Фокина по этому поводу отреагировали в Офисе Президента Украины. Там уточнили, что подобные высказывания не являются официальной позицией украинской делегации в минской ТКГ.