Скачать
Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября
Коронавирус за сутки убил 26 украинцев: статистика на 21 сентября
Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом
Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Праздник 21 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 21 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом

Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом
10:25 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В некоторых районах Киева наблюдается значительное задымление из-за пожара на свалке в Дарницком районе, который перекинулся на торфяники.

С самого утра киевляне жалуются на загрязнения воздуха в столице. Дымовая завеса окутала Харьковский массив.

"Скажите пожалуйста, наша школа в той же дымовой завесе, детей в школу вести ???" - пишет киевлянка Ирина Литвиненко в Facebook.

На фото, которое постит Ирина видно, что смог окутал жилой массив. 

На сайте экологического чат-бота Saveecobot, который собирает все данные о загрязнении воздуха, видно что более всего загрязнены такие районы, как Позняки, Осокорки и Харьковский массив. 

В ГСЧС уже прокомментировали ситуацию со смогом и сообщили, что причина в пожаре, который произошел на свалке в Дарницком районе столицы. 

Как защититься от смога: В Минздраве дали советы киевлянам

"По состоянию на 8:00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе в некоторых районах города наблюдается значительное задымление из-за того, что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщалось, в городе Овруче в Житомирской области спасатели ликвидируют пожар на свалке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС, Смог.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удар скорпиона по лицу: в АПЛ футболист вырубил соперника, промахнувшись по мячу (Видео)
02 Вратарь дико опозорился в матче Челси - Ливерпуль: видеообзор
03 Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
04 Захоронены тысячи лет назад: в Египте откопали почти тридцать древних саркофагов (Фото)
05 Скандальный пенальти помог Заре отобрать очки у Шахтера (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе
Резников рассказал, кому не светит амнистия на Донбассе
Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире: где больше всего зараженных
Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире
Рождество Пресвятой Богородицы: красивые открытки и душевные поздравления
Рождество Пресвятой Богородицы: красивые открытки и душевные поздравления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь