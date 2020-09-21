Людям нечем дышать: один из районов Киева затянуло смогом

В некоторых районах Киева наблюдается значительное задымление из-за пожара на свалке в Дарницком районе, который перекинулся на торфяники.

С самого утра киевляне жалуются на загрязнения воздуха в столице. Дымовая завеса окутала Харьковский массив.

"Скажите пожалуйста, наша школа в той же дымовой завесе, детей в школу вести ???" - пишет киевлянка Ирина Литвиненко в Facebook.

На фото, которое постит Ирина видно, что смог окутал жилой массив.

На сайте экологического чат-бота Saveecobot, который собирает все данные о загрязнении воздуха, видно что более всего загрязнены такие районы, как Позняки, Осокорки и Харьковский массив.

В ГСЧС уже прокомментировали ситуацию со смогом и сообщили, что причина в пожаре, который произошел на свалке в Дарницком районе столицы.

"По состоянию на 8:00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе в некоторых районах города наблюдается значительное задымление из-за того, что пожар частично перекинулся на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщалось, в городе Овруче в Житомирской области спасатели ликвидируют пожар на свалке.