Пограничник оскорбил бойцов ВСУ и пожалел о своем поступке

В сети разгорелся скандал после того, как украинский пограничники сравнил украинских военных со свиньями.

Украинский пограничник Игорь Шарун из Львовской области опубликовал в ТікТок видео, на котором сравнил воинов ВСУ со свиньями. На видео автор отдает им команды с "Устава" на украинском языке. Про этот вопиющий случай рассказал полковник ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан в Facebook.

Полковник Штефан связался с Шаруном и попросил его удалить видео, но тот в ответ "отправил в далекое плавание". Но позже пограничник удалил ролик и закрыл страницу, а затем и вовсе деактивировал аккаунт.

Госпогранслужба уже отреагировала на инцидент и выясняет, почему пограничник разместил такое видео.

После чего и сам Шарун принес извинения. На своей странице в Facebook он написал пост, в котором назвал свои действия необдуманными и прощения у военных.

"Я прошу прощения у всех защитников Украины! Никаких мыслей о каких-либо насмешках над армией Украины у меня не было... Мне действительно жаль, что в одной из социальных сетей я распространил крайне неуместно видео, в котором говорилось об армии Украины", - говорится в сообщении пограничника.

Как сообщалось, ранее украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова оскорбительно высказалась об украинских героях. Она считает, что их подвиги - это "высокая суицидальная готовновсть"