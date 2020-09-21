Часть Киева затянуло смогом: как защититься от загрязненного воздуха

В Дарницком районе Киева спасатели продолжают ликвидировать пожар на свалке. Огонь перекинулся на торфяники. В результате столицу заволокло смогом.

Киевская городская государственная администрация опубликовала ряд правил, которые следует соблюдать киевлянам:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ;