Часть Киева затянуло смогом: как защититься от загрязненного воздуха

В Дарницком районе Киева спасатели продолжают ликвидировать пожар на свалке. Огонь перекинулся на торфяники. В результате столицу заволокло смогом.
Киевская городская государственная администрация опубликовала ряд правил, которые следует соблюдать киевлянам:
ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ;
если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Харьковского массива с самого утра жаловались на задымление в Киеве.