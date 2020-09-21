Маршрутка сбила невесту Холодницкого: первые детали и фото с места аварии

Маршрутное такси сбило на пешеходном переходе во Львове невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, недавно подавшего в отставку.

21 сентября в 11:30 в Львове по ул. Дорошенко, 25 произошло ДТП - маршрутка сбила девушку. Потерпевшей оказалась Юлия Бойко - невеста бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом сообщило агентство "Українські новини" со ссылкой на источник в патрульной полиции.

Предварительно известно, что Юлия получила легкие травмы. Сам Холодницкий поехал в больницу, где находится его девушка, прервав отпуска.

Бывший руководитель САП Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует.

Напомним, в селе Бокиевка Волочиского района Хмельницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия повреждения получили семеро человек.