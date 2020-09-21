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В страшной аварии в Хмельницкой области пострадали семь человек, трое из них - дети (фото)

В страшной аварии в Хмельницкой области пострадали семь человек, трое из них - дети (фото)
14:18 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В селе Бокиевка Волочиского района Хмельницкой области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия повреждения получили семеро человек.

Об этом сообщает Нацполиция в Хмельницкой области.

Вечером в населенном пункте столкнулись Ford Galaxy и грузовик MAN TGX 24.440. В результате ДТП получили травмы 32-летняя водитель легкового автомобиля и шестеро ее пассажиров, среди которых было трое малолетних детей, которым предоставили помощь на месте без госпитализации. Водитель грузовика не пострадал.

ДТП в Хмельницкой области 21.09.2020

По факту происшествия открыто дело по ч.1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами".

Как сообщалось, 18 сентября в Запорожье на Набережной магистрали произошло ДТП, в результате которого погибло три человека.

16 сентября, в Хмельницком столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. В результате аварии пострадали 7 человек.

В результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы

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ДТП, Авария, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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