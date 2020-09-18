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Жуткое ДТП в Запорожье: погибли трое иностранцев

Жуткое ДТП в Запорожье: погибли трое иностранцев
12:18 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В результате ДТП в Запорожье погибли трое граждан Марокко, еще три человека госпитализированы.

В Запорожье на Набережной магистрали произошло ДТП, в результате которого погибло три человека. Еще трое пострадавших госпитализированы больницу. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что 17 сентября около 19:40 после столкновения двух автомобилей одна из машин выехала на газон и врезалась в рекламный щит. После столкновения автомобиль загорелся.

ДТП в Запорожье 18.09.2020

ДТП в Запорожье 18.09.2020

В результате столкновения 21-летний водитель и два его пассажира - парень-сверстник и 17-летняя девушка - погибли на месте. Еще трое пассажиров - 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х лет - доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Отмечается, что все жертвы аварии - граждане Королевства Марокко. Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщалось, 16 сентября, в Хмельницком столкнулись рейсовый автобус и автомобиль. В результате аварии пострадали 7 человек.

В результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы.

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ДТП, Авария, Запорожье, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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