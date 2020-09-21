Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии: балки прогнили насквозь

На Киевщине мост Патона из-за коррозии находится в плачевном состоянии. Об этом сообщил ведущий инженер-технолог института электросварки им. Е.О. Патона Роман Дмитриенко и также выложил видео в YouTube, где можно увидеть в каком состоянии сейчас находится мост.

По состоянию на сегодняшний день киевский мост Патона находится не в самом лучшем состоянии.

Ведущий инженер-технолог института электросварки им. Е.О. Патона провел личный обход, и установил, что мост поддался коррозии в нескольких местах.

На южной балке, возле правого берега была обнаружена обширная коррозия, которая "проела" метал почти полностью и проделала отверстие в конструкции размером в 14 мм, также в некоторых местах моста были замечены отверстия в 6, 5 и 4 мм.

Причиной такого состояния сооружения по словам инженер-технолога является вода, которая течет с верних ярусов конструкции.

Также он добавил, что в тех местах где вода не имеет доступа к непосредственно металу, коррозии нет и все находится почти в идеальном состоянии.

На своей странице в Фейсбуке Роман Дмитриенко выложил фото самых больших "дыр" от коррозии на мосте:

В ответ на вопрос, можно ли ездить по мосту Роман Дмитриенко написал, что "Ездить можно, но стремновато. Остальные мосты примерно в таком же состоянии. Не на лодках же переправляться через нашу толстую реку."

Также он выложил видео на YouTube с обхода моста Патона:

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