В Ворзеле под Киевом застрелили мужчину: в сети заподозрили связь с масштабной операцией полиции

Сотрудники столичного ГУНП проводят мероприятия по розыску лица, причастного к убийству мужчины в поселке Ворзель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного отделения полиции. Но в сети заподозрили связь с более масштабной преступной организацией, которая занималась похищением авто.

Сообщение об убийстве неизвестного мужчины в Ворзеле поступило в полицию около 14 часов от неравнодушного гражданина.

По данному адресу прибыли сотрудники киевского ГУНП, следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория.

На месте происшествия полицейскими было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением брюшной полости и установили его личность.

Им оказался 40-летний мужчина, который был ранее осужден за совершение незаконного завладения автомобилем. Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По состоянию на данный момент сотрудники полиции проводят детальный осмотр места совершения преступления, и отрабатывают прилегающую территорию. Продолжаются оперативные и следственные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника и его задержания.

Но в сети уже строят различные версии и одна из них это причасность убитого к преступной организации, которая занималась кражами авто.

Сам же погибший гражданин, по информации ГУНП Киева был ранее судим за незаконное завладение автомобилем.

Данную версию опубликовал на своей странице пользователь Фейсбук.

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