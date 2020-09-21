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В Ворзеле под Киевом застрелили мужчину: в сети заподозрили связь с масштабной операцией полиции

В Ворзеле под Киевом застрелили мужчину: в сети заподозрили связь с масштабной операцией полиции
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф Фото: ГУНП
Сотрудники столичного ГУНП проводят мероприятия по розыску лица, причастного к убийству мужчины в поселке Ворзель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного отделения полиции. Но в сети заподозрили связь с более масштабной преступной организацией, которая занималась похищением авто.

Сообщение об убийстве неизвестного мужчины в Ворзеле поступило в полицию около 14 часов от неравнодушного гражданина.

По данному адресу прибыли сотрудники киевского ГУНП, следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория.

На месте происшествия полицейскими было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением брюшной полости и установили его личность.

Им оказался 40-летний мужчина, который был ранее осужден за совершение незаконного завладения автомобилем. Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По состоянию на данный момент сотрудники полиции проводят детальный осмотр места совершения преступления, и отрабатывают прилегающую территорию. Продолжаются оперативные и следственные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника и его задержания.

Но в сети уже строят различные версии и одна из них это причасность убитого к преступной организации, которая занималась кражами авто.

Сам же погибший гражданин, по информации ГУНП Киева был ранее судим за незаконное завладение автомобилем.

Данную версию опубликовал на своей странице пользователь Фейсбук.

Ранее сообщалось, что на Львовщине двое юношей издевались над 64-х летним бездомным и довели его до смерти.

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Киев, Украина, Убийство, Ворзель, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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