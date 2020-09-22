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Друзей не убивают: Житель Киева зверски зарезал собаку и понесет наказание

Друзей не убивают: Житель Киева зверски зарезал собаку и понесет наказание
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Жителя города Киев осудили за убийство собаки. Об этом сообщают в столичной прокуратуре.

Сотрудниками прокуратыры было установлено, что 27 октября 2019 года к 36-летнему жителю Киева пришел в гости его товарищ с таксой.

По причине того, что собака совершила естественную потребность в комнате, между мужчинами возник конфликт.

В ходе которого, хозяин воспользовался кухонным ножом, чтобы нанести удар таксе в брюшную полость, что в дальнейшем привело к кончине животного.

В Деснянском райсуде Киева был оглашен обвинительный приговор мужчине по факту жестокого обращения с животным, привело к его смерти (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса).

В суде избрали меру присечения в виде 1-го года ограничения свободы и испытательным сроком в 1 год.

Ранее сообщалось, что в киевской больнице №4 за прошедшие двое суток двое пациентов покончили жизнь самоубийством.

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Киев, Украина, Убийство, Собака.

Автор:

Телеграф
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