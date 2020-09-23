Днище украинского правосудия: подозреваемой в сепаратизме Неле Штепе дали шанс снова стать мэром Славянска

Нелю Штепу, которая ранее обвинялась в сепаратизме зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. Об этом сообщили пользователи сети Фейсбук на свох страницах.

После удачной регистрации своей партии на выборах в меры Славянска, Штепа поделилась данной новостью в сети, что произвело бурю негодований со стороны пользоватетей соцсетей.

Один из возмущенных пользователей Фейсбука выложил пост об этом, в котором заявил, что в СБУ проблемы не видят, в Минюсте тоже, "кто же ту их партию ПМР зарегистрировал, выдал свидетельство - может разве Малюська новый розовый костюмчик прикупил и выставил очередные ботинки не на стол, а уже сразу на Конституцию или Акт провозглашения независимости."

"Это помимо того, что теоретически Штепа (если у нас такой гуманный суд, не посадил ее лет на 25) должна была получить запрет как к жизненным, так лет на 10 в любую политическую деятельность, на реализацию пассивного и активного избирательного права и на занятие любых государственных должностей, хотя бы и уборщицы в школе." - отметил Алексей Голобуцкий.

"А так можно не сомневаться, Штепа и ПМР победят, РФ возьмет под контроль Лисичанск и местную ОТГ при полном содействии и одобрении команды Зеленского." - добавил мужчина.

Второй пользователь Фейсбука под ником Александр Швец также поделился своим виденьем ситуации.

"Это уже даже не дно. Это самое что ни есть днище украинского правосудия." - высказал свое возмущение мужчина.

Также он добавил, что Штепа громче всех "кричала" в 2014-м году "Путин, прийди!", и она теперь стала кандидатом в мэры освобожденного от боевиков Славянска. "Так сказать, из кандидатов в зэки - кандидатом в мэры!?" - задается вопросом Швец.

Ранее сообщалось, что российский историк и политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что президент России Владимир Путин намеревался давлением на восточной границе Украины вынудить ее к вхождению в союз с Беларусью.