Розжиг камина обернулся масштабным пожаром в новостройке под Киевом: очевидец раскрыл детали

Очевидец пожара в ЖК София в Софиевской Борщаговке рассказал о происшествии и пострадавших.

В столичном Киево-Святошинском районе произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в шестиэтажном доме на шестом этаже в квартире возник пожар с распространением на кровлю.

Сын жительницы этого дома Дмитрий Раймов рассказал о подробностях произошедшего.

"Выгорел полностью верхний этаж. 6 квартир сгорели. Из пострадавших виновник – парень, который разжег дома камин", - написал он на своей странице в Facebook.

Очевидец добавил, что виновник пожара очень сильно обгорел, сейчас он находится в больнице.

"Квартиры до второго этажа залиты водой и полностью уничтожены все ремонты", - добавил он.

Дмитрий добавил, что эта история дает нам два урока:

Первый – страховать квартиру, дома должен быть хотя бы небольшой огнетушитель. А в голове мозги, что нельзя открытый огонь дома.

Второй – ответственность. А она будет. Во-первых, как там поживает застройщик? Гидрантов нет. Подъехать невозможно. Строили как вроде вечно. Сесть должны те, кто подписал сдачу в эксплуатацию дом.