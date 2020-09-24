Выборы-2020: Нацполиция открыла уже 80 дел за нарушения избирательного процесса

Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине.

За последние сутки полицейские открыли семь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса, в общем с 5 сентября - дня старта этого процесса - их уже 80.

Об этом сообщает на пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в целом в течение суток в полицию поступило 90 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Антирекордсмены по нарушениям:

Закарпатская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская области - 9,

Донецкая и Киевская области - 8,

Харьковская область - 7,

Киев - 6.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 712 сообщений, связанных с избирательным процессом.