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Выборы-2020: Нацполиция открыла уже 80 дел за нарушения избирательного процесса

Выборы-2020: Нацполиция открыла уже 80 дел за нарушения избирательного процесса
12:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине.

За последние сутки полицейские открыли семь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса, в общем с 5 сентября - дня старта этого процесса - их уже 80.

Об этом сообщает на пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в целом в течение суток в полицию поступило 90 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Антирекордсмены по нарушениям:

  • Закарпатская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская области - 9,

  • Донецкая и Киевская области - 8,

  • Харьковская область - 7,

  • Киев - 6.

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Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 712 сообщений, связанных с избирательным процессом.

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Нацполиция, Выборы 2020.

Автор:

Телеграф
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