Выборы-2020: Нацполиция открыла уже 80 дел за нарушения избирательного процесса

За последние сутки полицейские открыли семь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса, в общем с 5 сентября - дня старта этого процесса - их уже 80.
Об этом сообщает на пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что в целом в течение суток в полицию поступило 90 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.
Антирекордсмены по нарушениям:
Закарпатская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская области - 9,
Донецкая и Киевская области - 8,
Харьковская область - 7,
Киев - 6.
Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 712 сообщений, связанных с избирательным процессом.