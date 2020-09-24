Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на копателей янтаря (видео)

Служба безопасности Украины блокировала добыча янтаря-сырца на территории Дубровицкого лесхоза и задержала группировку черных копателей.

На территории одного из государственных лесхозов Ровенской области СБУ пресекла нелегальную добычу янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вскоре в сети появилось видео спецоперации, записанное очевидцами.

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На Рівненському Поліссі (в районі сіл Старе Село та Будимля) на вечір середи, 23 вересня СБУ провела спецоперацію проти нелегального видобутку бурштину#Рівне pic.twitter.com/cOAI8C2aNI — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) September 23, 2020

Согласно ролику понятно, что в спецоперации поучаствовало по меньшей мере два десятка бойцов СБУ. Были слышны взрывы, летели дымовые шашки. Происходящее напоминало сцену из фильма-боевика.

По данным предварительного следствия, незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологии гидросмыва почвы. Добытый "солнечный камень" дельцы реализовывали местным перекупщикам.

На месте нелегальной разработки правоохранители разоблачили 15 участников группировки. У злоумышленников обнаружено 10 дизельных мотопомп и более 20 килограммов янтаря, который они успели добыть во время "смены".