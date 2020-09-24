Скачать
Четверг, 24.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны
Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны
Даже Путин воздержался: кто поздравил Лукашенко с инаугурацией
Даже Путин воздержался: кто поздравил Лукашенко с инаугурацией
Усик - Чисора: представлен эффектный промо-ролик к бою с коронной фразой украинца (Видео)
Усик - Чисора: представлен эффектный промо-ролик к бою с коронной фразой украинца (Видео)
В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы
В Киеве выбрали новую "Миссис Украину": кто получил корону победительницы

Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны

Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф
Сегодня в Украине прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам которого в Украине изменилось карантинное зонирование. Об этом сообщил Олег Немчинов в Телеграм.

С 00:00 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование в Украине.

Столица Украины Киев перешла к желтой зоне.

в красную зону попали:

  • Тернополь и Бережаны Тернопольской обл.;

в оранжевую зону:

  • Владимир - Волынский и Нововолынск;
  • Угледар Донецкой обл.;
  • Коростень;
  • Ужи Ужгородский район Закарпатской обл.;
  • Мелитополь и Токмак;
  • Ивано - Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя;
  • Обухов, Барышевский и Киево - Святошинский районы Киевской обл.;
  • Беляевка, Измаил и Черноморск;
  • Дубно и Острог;
  • Сумы Сумской обл.;
  • Кременец и Чертков;
  • Харьков и Люботин;
  • Хмельницкий и Каменец - Подольский, Волочиск;
  • Канев и Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской обл.;
  • Черновцы и Новднистровськ;
  • Нежин;

в желтую зону попали:

  • Винница;
  • Луцк и Ковель;
  • Днепр и Кривой Рог;
  • Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск и Славянский районы Донецкой обл.;
  • Житомир, Бердичев, Малин и Новоград - Волынский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской обл.;
  • Мукачево, Хуст и Чоп;
  • Запорожье и Бердянск;
  • Болехов и Яремче;
  • Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов;
  • Лисичанск и Северодонецк;
  • Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград;
  • Николаев и Вознесенск;
  • Одесса, Белгород - Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный;
  • Полтава и Миргород;
  • Ровно и Вараш;
  • Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка;
  • Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев;
  • Нетешин, Славута и Шепетовка;
  • Черкассы, Ватутино и Золотоноша;
  • Чернигов и Прилуки, Бахмач;
  • Киев.

Карта карантинного зонирования по Украине:

карантинное зонирование 28 сентября

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Ранее сообщалось, что Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 188 тысяч случаев COVID - 19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Украина, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине назвали последствия отказа признать Лукашенко президентом
02 В Украине могут снова ввести жесткий карантин: Ляшко назвал условия и сроки
03 Видео спасения таксистом убегающего от силовиков протестующего в Минске стало вирусным в сети
04 Украина определилась с позицией по инаугурации Лукашенко
05 Бункерная инаугурация Лукашенко: в сети появились яркие фотожабы и карикатуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У жены Медведчука Оксаны Марченко нашли новый бизнес в России
У жены Медведчука Оксаны Марченко нашли новый бизнес в России
Три месяца боролся за жизнь: после 30 операций умер раненный на Донбассе морпех
Три месяца боролся за жизнь: после 30 операций умер раненный на Донбассе морпех
В Беларуси нервно отреагировали на непризнание Украиной легитимности Лукашенко
В Беларуси нервно отреагировали на непризнание Украиной легитимности Лукашенко
Кто такая Виктория Файнблат: что известно о новой &quot;Миссис Украина&quot;
Кто такая Виктория Файнблат: что известно о новой "Миссис Украина"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь