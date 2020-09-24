Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны

С 00:00 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование в Украине.
Столица Украины Киев перешла к желтой зоне.
в красную зону попали:
- Тернополь и Бережаны Тернопольской обл.;
в оранжевую зону:
- Владимир - Волынский и Нововолынск;
- Угледар Донецкой обл.;
- Коростень;
- Ужи Ужгородский район Закарпатской обл.;
- Мелитополь и Токмак;
- Ивано - Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя;
- Обухов, Барышевский и Киево - Святошинский районы Киевской обл.;
- Беляевка, Измаил и Черноморск;
- Дубно и Острог;
- Сумы Сумской обл.;
- Кременец и Чертков;
- Харьков и Люботин;
- Хмельницкий и Каменец - Подольский, Волочиск;
- Канев и Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской обл.;
- Черновцы и Новднистровськ;
- Нежин;
в желтую зону попали:
- Винница;
- Луцк и Ковель;
- Днепр и Кривой Рог;
- Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск и Славянский районы Донецкой обл.;
- Житомир, Бердичев, Малин и Новоград - Волынский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской обл.;
- Мукачево, Хуст и Чоп;
- Запорожье и Бердянск;
- Болехов и Яремче;
- Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов;
- Лисичанск и Северодонецк;
- Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград;
- Николаев и Вознесенск;
- Одесса, Белгород - Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный;
- Полтава и Миргород;
- Ровно и Вараш;
- Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка;
- Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев;
- Нетешин, Славута и Шепетовка;
- Черкассы, Ватутино и Золотоноша;
- Чернигов и Прилуки, Бахмач;
- Киев.
Карта карантинного зонирования по Украине:
Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
Ранее сообщалось, что Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Уже зафиксировано более 188 тысяч случаев COVID - 19.