Похолодание уже близко: синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

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07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине продолжается "бабье лето": в пятницу ожидается теплая и солнечная погода, местами днем прогреет до +27°.

В Украине 25 сентября в всех регионах еще сохранится жаркая и сухая погода. Лишь в Карпатах ожидается кратковременный дождь. Температура воздух ночью +9...+11°, днем +24...+26°.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

В пятницу, 25 сентября, в западных областях будет без особых осадков, лишь в Закарпатской области небольшой дождь.  Температура воздух ночью +10...+12°, днем +24...+26°.

Прогноз погоды на 25 сентября, фото: meteo.gov.ua

На севере и центре тепло и без осадков. Температура ночью опустится до +9...+11°. днем до +25...+27°.

На востоке по-прежнему будет днем жарко, осадков не обещают. Температура ночью +8...+10°, днем +25...+27°.

На юге и Крыму дождей не предвидится. Местами установится летняя жара. Температура ночью +12...+14°, днем +25...+27°.

Погода в Киеве

25 сентября в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +24...+26°, а ночью похолодает до +9°.

На выходных в Украине похолодает, во всех областях пройдут дожди.

Прогноз погоды в Киеве на 25 сентября, фото: meteo.gov.ua

26 сентября по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, ночью на Закарпатье и в Карпатах местами, днем в большинстве западных областей, дожди, грозы. На остальной территории Украины без осадков. Температура ночью опустится до +13...+15°, днем до +24...+26°.

Прогноз погоды на 26 сентября, фото: meteo.gov.ua

27 сентября дожди пройдут во всех регионах: в западных областях значительные, в Карпатском регионе сильные дожди; в южных, центральных, днем и в северных областях умеренные, в восточных областях небольшие дожди. Температура ночью +13...+15°, в Карпатском регионе +8...+10°; днем в западных областях  +13...+15°, в северных, Винницкой, Черкасской областях  +16...+18°, на остальной территории +20...+25°. 

Прогноз погоды на 27 сентября, фото: meteo.gov.ua

Ночь на 1 сентября в столице побила температурный рекорд за последние 140 лет

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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