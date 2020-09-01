Ночь на 1 сентября в столице побила температурный рекорд за последние 140 лет

Ночь с 31 августа на 1 сентября в столице была самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже +21,9°. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, ведь температура не опустилась ниже +21,9°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущее рекордное значение 2004 года, +18,9°, было превышено аж на 3,0°.

Погода в Киеве

Погода в Киеве в августе 2020 была теплее нормы.

Так, среднемесячная температура воздуха августа в столице составила +21,4°, что на 2,8° выше климатической нормы.

Во вторник, 1 сентября, погода в Киеве будет жаркой температура днем поднимется до +31°.

Ранее сообщалось, что Министертво здравоохранения определило регионы со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 1 сентября. В список попали Киев и 16 областей.

Также сообщалось, что Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента.