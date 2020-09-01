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На сайте президента появилась петиция об увольнении Фокина

На сайте президента появилась петиция об увольнении Фокина
15:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента.

Петиция об отстранении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе зарегистрирована на сайте президента Украины 31 августа и уже набрала более 7,3 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.

"Требуем освободить от должности члена Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина в связи с откровенными антиукраинскими заявлениями. В своем заявлении Фокин отметил относительно террористических "ДНР" и "ЛНР", что "нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - говорится в петиции авторства гражданина Смолия Андрея Валерьевича (согласно открытым источникам, Смолий – украинский общественный деятель, политический эксперт и юрист-международник).

В петиции отмечается, что фактически Фокин "повторил все российские нарративы об "особом порядке самоуправления", об "амнистии", а главное, об особом статусе для всей территории Донецкой и Луганской областей, часть из которой является контролируемой Украины, а это, соответственно, сдача территории нашего государства".

"Фокин фактически предложил проводить выборы уже сейчас, когда не обеспечены все соответствующие условия для этого, а это прямая угроза легитимации террористических республик. Такие заявления Фокина не отвечают интересам Украины и являются угрозой для безопасности и территориальной целостности государства, поэтому такие люди не могут представлять нашу страну в ТКГ по Донбассу", - убежден автор петиции.

Ранее Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - заявил Витольд Фокин.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявление первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевикам таким, что не отвечает национальным интересам. Министр также считает это заявление спекулятивным.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске. 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ. 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.

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Петиция, ТГК, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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