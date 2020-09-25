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Из окон валит черный дым: в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке (фото, видео)

Из окон валит черный дым: в Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке (фото, видео)
09:29 Сегодня Телеграф Фото: dtp.kyiv.ua
В Киеве на Троещине в многоэтажном жилом доме случился масштабный пожар.

Пожар произошел по адресу улица Закревского 41 А. На месте работают спасатели ГСЧС. Предварительно огонь начался на лестничной клетке одного из верхних этажей и сейчас стремительно распространяется.

Об этом сообщает dtp.kyiv.ua.

Людей эвакуируют из прилегающих к пожару квартир. На фото и видео видно, что валит густой черный дым и можно предположить, что горит одна квартира.

Позже стало известно, что возгорание произошло на 12 этаже. Как сообщили в ГСЧС, с 13 этажа передано бригаде скорой медицинской помощи пострадавшую с отравлением угарным газом.

В 8:54 пожарные локализовали пожар, а в 09:16 ликвидировали.

Пожар в Киеве 25.09.2020

Пожар в Киеве 25.09.2020

Пожар в Киеве 25.09.2020

Пожар в Киеве 25.09.2020

Как сообщалось, 23 сентября в ЖК София в Софиевской Борщаговке произошел масштабный пожар. Выгорел полностью верхний этаж. 6 квартир сгорели.

22 июля в Киеве десятилетняя девочка самостоятельно пыталась погасить пожар в комнате, вследствие чего получила ожоги и была госпитализирована

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Киев, Пожар, ГСЧС, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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