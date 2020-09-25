Циклон Wicca испортит погоду в Украине: синоптик озвучила прогноз на выходные

На своей странице в Фейсбук Диденко озвучила прогноз на ближайшие выходные по Украине.
В субботу по информации синоптика стоит ожидать сильного штормового юго-восточного ветра.
Также сообщалось, что на западе Украины пройдут дожди.
В Одесской и Винницкой областях также стоит ожидать осадков в виде дождя.
На Севере страны стоит ожидать облачности, а на остальной территории суббота пройдет без осадков.
26 сентября воздух прогреется до +23° +27°, хотя на западе будет наблюдатся снижение до +19° +23° из-за дождей.
На воскресенье в Украине прогнозируют больше дождей, которые принесет циклон Wicca.
27 сентября в течении суток осадки пройдут по всей территории Украины.
Начиная с Запада атмосферный фронт будет двигатся через центральную часть, накрывая Север и местами Юг.
К восточной части Украины циклон, несущий дождь доберется только к вечеру 27 или уже в ночь на 28 сентября.
Также в Украине на 27 сентября будет приобладать сильный юго-восточный ветер.
А вот воздух остынет до +14° +19° - на Западе, и до +18° +23° - на Севере и в Винницкой области.
В центре ожидается сохранение теплых потоков ветра и до +22° +26°, а также на Востоке и Юге столит ожидать +23° +26°.
Фото карты циклона в Украине на выходные (26-27 сентября):
Ранее сообщалось, что в Украине продолжается "бабье лето": в пятницу ожидается теплая и солнечная погода, местами днем прогреет до +27°.