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Циклон Wicca испортит погоду в Украине: синоптик озвучила прогноз на выходные

Циклон Wicca испортит погоду в Украине: синоптик озвучила прогноз на выходные
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На выходных 26-27 сентября, в столице будет наблюдатся сильный ветер юго-восточного направления. Возможны порывы штормового ветра. День будет облачным хотя и без дождя, а температура воздуха ожидается до +25°. Об этом проинформировала синоптик Наталья Диденко на своем Фейсбуке.

На своей странице в Фейсбук Диденко озвучила прогноз на ближайшие выходные по Украине.

В субботу по информации синоптика стоит ожидать сильного штормового юго-восточного ветра.

Также сообщалось, что на западе Украины пройдут дожди.

В Одесской и Винницкой областях также стоит ожидать осадков в виде дождя.

На Севере страны стоит ожидать облачности, а на остальной территории суббота пройдет без осадков.

26 сентября воздух прогреется до +23° +27°, хотя на западе будет наблюдатся снижение до +19° +23° из-за дождей.

На воскресенье в Украине прогнозируют больше дождей, которые принесет циклон Wicca.

27 сентября в течении суток осадки пройдут по всей территории Украины.

Начиная с Запада атмосферный фронт будет двигатся через центральную часть, накрывая Север и местами Юг.

К восточной части Украины циклон, несущий дождь доберется только к вечеру 27 или уже в ночь на 28 сентября.

Также в Украине на 27 сентября будет приобладать сильный юго-восточный ветер.

А вот воздух остынет до +14° +19° - на Западе, и до +18° +23° - на Севере и в Винницкой области.

В центре ожидается сохранение теплых потоков ветра и до +22° +26°, а также на Востоке и Юге столит ожидать +23° +26°.

Фото карты циклона в Украине на выходные (26-27 сентября):

погода в Украинекарта погоды в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается "бабье лето": в пятницу ожидается теплая и солнечная погода, местами днем прогреет до +27°.

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Киев, Погода, Дождь.

Автор:

Телеграф
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