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В Харькове возле банка подстрелили женщину: первые детали и видео

В Харькове возле банка подстрелили женщину: первые детали и видео
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
В Харькове произошло нападение на женщину. Преступник стрелял, после чего угнал автомобиль.

В Харькове на Проспекте Науки возле Укрсиббанка неизвестный стрелял в женщину и угнал автомобиль марки BMW серийный номер АХ0770КА . 

Об этом сообщает местное издание "Харьковские Будни".

В городе полиция объявила план перехват.

Сообщается, что женщина вышла из банка, после чего и произошло нападение и угон автомобиля.

Со слов свидетелей у потерпевшей имелась крупная сумма денег и нападавший хотел ее ограбить.

По непроверенной информации, полиция нашла машину, но преступнику удалось скрыться. 

Как сообщал сегодня "Телеграф", на Днепропетровщине полицейские задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен.

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Харьков, Полиция, Ограбление.

Автор:

Телеграф
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