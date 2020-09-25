В Харькове возле банка подстрелили женщину: первые детали и видео

В Харькове произошло нападение на женщину. Преступник стрелял, после чего угнал автомобиль.

В Харькове на Проспекте Науки возле Укрсиббанка неизвестный стрелял в женщину и угнал автомобиль марки BMW серийный номер АХ0770КА .

Об этом сообщает местное издание "Харьковские Будни".

В городе полиция объявила план перехват.

Сообщается, что женщина вышла из банка, после чего и произошло нападение и угон автомобиля.

Со слов свидетелей у потерпевшей имелась крупная сумма денег и нападавший хотел ее ограбить.

По непроверенной информации, полиция нашла машину, но преступнику удалось скрыться.

Как сообщал сегодня "Телеграф", на Днепропетровщине полицейские задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен.