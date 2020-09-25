Под Днепром взорвали банкомат и украли миллион: преступников ловили со стрельбой (видео)

Спецназовцы КОРД провели спецоперацию, применив оружие и задержали злоумышленников.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Полицейские задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей м. Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет.
Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления.
При осмотре авто "Opel Omega" оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях.
После подрыва банкомата, они оставили автомобиль "БМВ" в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать.
Напомним, 21 июня в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, но день не удалось забрать.
Также сообщалось, что правоохранителям удалось задержать преступников, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона налички.