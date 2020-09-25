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Под Днепром взорвали банкомат и украли миллион: преступников ловили со стрельбой (видео)

Под Днепром взорвали банкомат и украли миллион: преступников ловили со стрельбой (видео)
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На Днепропетровщине полицейские задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен.

Спецназовцы КОРД провели спецоперацию, применив оружие и задержали злоумышленников. 

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области

Полицейские задержали четырех мужчин сразу после совершения преступления. Ими оказались трое жителей м. Сумы и житель Каменского района в возрасте от 34 до 49 лет.

Во время преследования злоумышленники оказали сопротивление и протаранили служебный автомобиль спецназовцев КОРД. Заблокировав автомобиль беглецов, полиция задержала всех четверых участников преступления.

При осмотре авто "Opel Omega" оперативники изъяли похищенные кассеты из банкомата с суммой около миллиона гривен, оружие и другие вещественные доказательства. Также правоохранители установили, что задержанные приехали в область на двух автомобилях.

После подрыва банкомата, они оставили автомобиль "БМВ" в поселке вблизи места преступления, а на втором пытались убежать.

В Киеве ночью взорвали банкомат и украли деньги

Напомним, 21 июня в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат, но день не удалось забрать.

Также сообщалось, что правоохранителям удалось задержать преступников, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона налички.

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Полиция, Банкомат.

Автор:

Телеграф
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