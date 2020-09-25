Подстреленная в Харькове женщина оказалась бизнеследи: что о ней известно

В Харькове стреляли в местную предпринимательницу и угнали ее BMW.

Сегодня, 25 сентября, в Харькове возле банка произошла стрельба. Как передает Newsroom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пострадавшей оказалась харьковская предпринимательница Татьяна Брауде.

Женщине 37 лет и она была владелицей кафе "Blincher" на улице Ярослава Мудрого (сейчас заведение закрыто) и баром "Beatnik".

Фото с места стрельбы, ГУНП Харьковской области

Сейчас у нее есть небольшой бизнес - торговые точки по продаже кукурузы.

Кроме того, известно, что угнанный BMW зарегистрирован на пострадавшую.

Напомним, стрельба произошла на Проспекте Науки возле Укрсиббанка, когда Татьяна выходила из банка. По словам свидетелей, нападавший выстрелил в женщину и угнал ее автомобиль.