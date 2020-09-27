Экипажу Ан-26 не сразу дали разрешение на посадку: озвучены новые детали катастрофы

По одной из версий катастрофа самолета произошла из-за того, что разрешение на посадку поступило не сразу.

Разрешение на посадку борту Ан-26 дали не сразу, хотя и знали, что самолет был неисправен.

Об этом заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Телеграмм-канале.

"По имеющейся у меня информации, экипажа аварийного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса. Причина такой долгой реакции объясняется тем, что в то время на посадку шел другой борт. А через минуту самолет разбился. При этом, было известно, что АН-26 неисправен", - написал Кучер.

По мнению Кучера, правоохранительные органы должны тщательно отработать именно эту версию. Последнее слово должно быть именно за следствием и соответствующей комиссией.

Глава Харьковской ОГА акцентирует внимание на этой версии, так как это "стратегически важно для обороноспособности нашего государства".

Напомним, поздно вечером 25 сентября под Харьковом потерпел крушение военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. Погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.