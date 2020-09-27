Снег, потоп и поваленные деревья: в Украине разгулялась непогода (фото, видео)

После жаркой и сухой погоды в Украину пришли ливни и порывистый штормовой ветер. Во многих регионах люди остались без электричества, а улицы и дома оказались подтопленными.

В субботу, 2 сентября, во многих регионах страны резко ухудшились погодные условия: прошли сильные ливни, которые сопровождались грозой и усилением ветра до 15-20м/с.

В результате непогоды более ста населенных пунктов остались без света. Из-за порывов ветра обесточены села во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Кроме того, как сообщает ГСЧС, в Ивано-Франковске в результате обильных осадков подтопленными оказались улицы, проезжие части и десятки помещений.

Фото и видео непогоды пользователи постят в соцсетях. На видео видно, что по городу прошел сильный ливень, что в итоге затопило ряд улиц в центре Франковска и они буквально "поплыли".

Ливень в Ивано-Франковске: подтоплена улица Стрельцов

В Луцке непогода валила деревья. Прямо во дворе жилого дома видно, что автомобили завалены деревьями. О жертвах и пострадавших не сообщается.

А в Карпатах температура воздуха опустилась до 0°С. Шел дождь с мокрым снегом, видимость значительно ухудшилась, до 100 м.

Напомним, по прогнозу синоптиков ухудшение погоды ожидается и 27 сентября. Во многих областях пройдут ливни с грозой, местами с градом. Лишь в начале следующей рабочей недели погода наладится.