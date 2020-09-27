Дожди с грозами и град: синоптики предупредили украинцев о жуткой непогоде

На исходе первого месяца осени, 27 сентября, в Украине сильно испортится погода – практически по всей территории нашей страны пройдут дожди с грозами. Если верить прогнозу синоптиков, сухо, но облачно будет только на Луганщине.
В западных областях резко снизится температура – до 15-18 градусов, в центре сохранится еще достаточно теплая погода – до 24 градусов.
Самые сильные осадки ожидаются в западных регионах и на юге страны. Возможен град.
Также в большинстве областей разгуляется ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.
Но уже в начале новой рабочей недели, 27 сентября, большинству жителей Украины можно будет спрятать зонты. Осадки ожидаются только в западных областях.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что дожди в Украину принесет атмосферный фронт циклона Wicca.