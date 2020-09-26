Украину накроют дожди и грозы: где ждать резкого ухудшения погоды

Циклон в воскресенье приблизится к Украине, в связи с чем ожидаются дожди, а местами ливни, грозы и град.

"Ветер разгонится до сильного, до штормовых показателей", - предупредила в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптиков, температура в западной части страны упадет до +14...+18 градусов, а на Севере и в Винницкой области до +18...+22 градусов.

На остальной части территории пока будет сохраняться теплая погода от +22 до +28 градусов.

В Киеве на завтра прогнозируют дожди и сильный ветер. Столбики термометров остановятся на отметке в +19...+20 градусов.

"Воскресенье намекает на осень", - подытожила Диденко.

Ранее сообщалось, что на выходных 26-27 сентября, в столице будет наблюдаться сильный ветер юго-восточного направления. Возможны порывы штормового ветра.