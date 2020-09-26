Украину накроют дожди и грозы: где ждать резкого ухудшения погоды

"Ветер разгонится до сильного, до штормовых показателей", - предупредила в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко.
По данным синоптиков, температура в западной части страны упадет до +14...+18 градусов, а на Севере и в Винницкой области до +18...+22 градусов.
На остальной части территории пока будет сохраняться теплая погода от +22 до +28 градусов.
В Киеве на завтра прогнозируют дожди и сильный ветер. Столбики термометров остановятся на отметке в +19...+20 градусов.
"Воскресенье намекает на осень", - подытожила Диденко.
Ранее сообщалось, что на выходных 26-27 сентября, в столице будет наблюдаться сильный ветер юго-восточного направления. Возможны порывы штормового ветра.