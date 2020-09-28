Пьяный водитель на Land Cruiser на "встречке" протаранил Tesla с ребенком под Киевом: в сеть попало видео аварии

В Киевской области водитель в нетрезвом состоянии протаранил "Теслу" с ребенком, маршрутку, неоднократно совершал аварийную ситуацию, врезался в бетонное состояние.

Под Киевом нетрезвый водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado создавал аварийные ситуации на дороге, петлял, врезался в ограждения и бордюры, после чего протаранил припаркованный автомобиль Tesla, в котором находился ребенок.

Об этом сообщает киевский паблик dtp.kiev.ua.

У "Теслы" в результате столкновения отпало колесо. Сами пассажиры не пострадали.

После чего он продолжил свои "маневры" на дороге и пытался объехать маршрутка, но также протаранил ее.

Остановился неадекватный водитель на парковке "Мегамаркет", после того, как врезался в забор и уже без колеса не мог оттуда уехать. Свидетели пришлось разбивать стекло автомобиля и вытаскивать водителя.

У "Тойоты" отпало колесо, но водитель пытался скрыться на диске, но ему помешало бетонное заграждение.

На месте ДТП работает полиция, пьяного виновника задержали. В машине обнаружены бутылки со спиртным. Сам водитель находился в неадекватном состоянии. Его лицо поранено и залито кровью.

Как сообщалось, в центре Киеве на Бессарабке водитель автомобиля Volkswagen протаранил летнюю площадку кафе.