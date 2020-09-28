Скачать
Понедельник, 28.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский теряет поддержку юго-востока: чем это грозит Украине
Зеленский теряет поддержку юго-востока: чем это грозит Украине
Азербайджан уничтожает армянские танки в Карабахе: опубликовано новое видео
Азербайджан уничтожает армянские танки в Карабахе: опубликовано новое видео
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Промоутер Ломаченко запрещает Усику провести чемпионский бой
Промоутер Ломаченко запрещает Усику провести чемпионский бой

Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым

Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
16:02 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Задержанный признался в совершении преступления

Вечером 23 сентября в столице на Лысой горе нашли бездыханное тело мужчины с ножницами в шее. Спустя несколько дней полицейским удалось задержать подозреваемого.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Департамента уголовного розыска.

Оперативниками Киева было установлено, что во время совместного распития спиртного между знакомыми мужчинами возник конфликт.

Ранее трижды судимый (в том числе за убийство) злоумышленник решил не спорить и без раздумий задушил соперника тем, что оказалось под рукой.

Затем нанес несколько ударов ножницами в области шеи.

После чего убийца скрылся с места совершения преступления.

Мужчина был задержан и в содеянном сознался.

Само видео с обвиняемым:

Ранее сообщалось, что в центре Харькове возле банка подстрелили бизнес-леди Татьяну Браудэ и забрали у нее сумку с деньгами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Украина, Полиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер бывший глава КГГА Иван Салий: названа причина
02 Коронавирус меняется: инфекционист рассказала о новых симптомах
03 Не только Штепа: стало известно, кто из кандидатов в мэры Славянска сотрудничал с сепаратистами
04 Шахтер при скандальном судействе обыграл Олимпик (видео)
05 Обиженный Лукашенко ответил Макрону по поводу отставки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Соколову и Бутусова вызвали на допрос по делу "вагнеровцев"
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на &quot;Танцях з зірками&quot;
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на "Танцях з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь