Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым

Задержанный признался в совершении преступления

Вечером 23 сентября в столице на Лысой горе нашли бездыханное тело мужчины с ножницами в шее. Спустя несколько дней полицейским удалось задержать подозреваемого.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Департамента уголовного розыска.

Оперативниками Киева было установлено, что во время совместного распития спиртного между знакомыми мужчинами возник конфликт.

Ранее трижды судимый (в том числе за убийство) злоумышленник решил не спорить и без раздумий задушил соперника тем, что оказалось под рукой.

Затем нанес несколько ударов ножницами в области шеи.

После чего убийца скрылся с места совершения преступления.

Мужчина был задержан и в содеянном сознался.

Само видео с обвиняемым:

Ранее сообщалось, что в центре Харькове возле банка подстрелили бизнес-леди Татьяну Браудэ и забрали у нее сумку с деньгами.