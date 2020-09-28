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Дело Шеремета: обвиняемым зачитали обвинительный акт (видео)

Дело Шеремета: обвиняемым зачитали обвинительный акт (видео)
20:31 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: twitter
В Шевченковском районном суде Киева перешели к рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Видео заседания появилось в YouTube.

Об этом проиформировали в Шевченковском райсуде Киева 28 сентября и на канале Судовой власти Украины в YouTube.

Во время заседания защита Антоненко ходатайствовала об устранении присяжного, пенсионера Юрия Михайленко, но суд отклонил ходатайство.

Затем прокурор зачитал в зале суда сокращенный обвинительный акт трем подозреваемым в убийстве: медсестре Яне Дугарь, врачу Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко.

Сам Антоненко в зале суда заявил, что не имеет понятия, в чем его обвиняют и не признает вины. Его защита ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Подозреваемая Кузьменко также заявила, что не понимает мотива преступления, о котором заявляет прокуратура. Ответив вопросом: что означает формулировка "для дестабилизации в стране"? Добавив, что не признает вины по всем обвинениям.

Дугарь, как и все остальные не признает вины. Она заявила, что без понимания, в чем ее подозревают. Отметив, что познакомилась с Кузьменко и Антоненко только в 2019 году.

Как все происходило по предварительной версии

Со стороны обвинения считают, что медсестра Дугарь установила постоянное место парковки автомобиля Шеремета.

Далее "неустановленные лица" изготовили взрывчатку: с электродетонатора, гексогена, цилиндриков с мины МОН-50, неодимовых магнитов и радиоуправляемого механизма. Устройство вероятно передали Антоненко и Кузьменко.

По предварительной версии следствия, Кузьменко установила самодельное взрывное устройство под автомобиль журналиста. После этого она с Антоненко покинула место преступления.

Считается, что преступление совершили Дугарь, Кузьменко, Антоненко и группа неустановленных пособников и организаторов на чей-то заказ.

В частности, следствием была установлена женщина, которая с помощью радиоустройства привела в действие взрывное устройство под автомобилем, в котором ехал журналист. После этого женщина переоделась и покинула место преступления.

После выхода из совещательной комнаты председательствующая судья Оксана Голуб отметила, что клопотание об изменении меры пресечения Антоненко на личное обязательство не приняли.

Видеозапись заседания по делу об убийстве Павла Шеремета:

Следующее заседание планируется провести 8 октября в 14:30.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре столицы был взорван автомобиль, в котором ехал журналист, один из руководителей интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет.

В убийстве журналиста подозревают трех человек: военного медика Яну Дугарь, детского врача Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко. Также фигурантами дела являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

Кузьменко и Антоненко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дугарь сначала отправили под круглосуточный домашний арест, но позже она смогла выйти под залог.

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Киев, Суд, Шевченковский суд, Павел Шеремет.

Автор:

Телеграф
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