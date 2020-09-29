Сильный ливень и ветер «наломали дров» в Одессе (фото, видео)

Об этом сообщили на YouTube Новости 7 канал Одесса.
По предварительной информации, - проезд традиционно затруднися на ул. Балковской.
Также залило Французский бульвар.
А на углу Леонтовича и Лермонтовского переулка образовалось настоящее озеро.
Добавим, что не обошлось и без древопада - сломалась старая акация на Нежинской, 30, упав на проезжую часть.
Видео ситуации на улицах города:
Пользователи сети Instagram также делились фото происходящего в сети:
この投稿をInstagramで見る
думаю я не зря промок насквозь ради этих фото. . #лгхт #photo #photooftheday #photographer #photos #photograph #фото #фотосессия #мобильнаяфотография #фотография #фотосъемка #фотографии #фотобезфильтра #искусство #canon #vscouk #snapseed #nikon #liketime #like4like #photofox #lightroom #лайкивзаимно #взаимныелайки #макро #одесса #одеса #odessa #природа #naturephotography
Также на сайте "Думская" появились видео последствий ливня в Одессе.
На кадрах видео видно, как мощные водяные потоки затопили улицы а ветер сломал огромные деревья.