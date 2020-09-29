Сильный ливень и ветер «наломали дров» в Одессе (фото, видео)

Сегодня Одессу накрыло мощным ливнем, в сети появились фото и видео ситуации на улицах города.

Об этом сообщили на YouTube Новости 7 канал Одесса.

По предварительной информации, - проезд традиционно затруднися на ул. Балковской.

Также залило Французский бульвар.

А на углу Леонтовича и Лермонтовского переулка образовалось настоящее озеро.

Добавим, что не обошлось и без древопада - сломалась старая акация на Нежинской, 30, упав на проезжую часть.

Видео ситуации на улицах города:

Пользователи сети Instagram также делились фото происходящего в сети:

Также на сайте "Думская" появились видео последствий ливня в Одессе.

На кадрах видео видно, как мощные водяные потоки затопили улицы а ветер сломал огромные деревья.