На юге Украины пронесся мощный торнадо: фото и видео последствий

27 сентября на Херсонскую область обрушилась непогода. А через село Великую Александровку и близлежащие окрестности пронесся мощный торнадо.

В сети появились уже фото и видео торнадо, а синоптики пытаются объяснить не характерное природное явление для наших климатических широт.

"Природное явление возникло на контрастном холодном фронте. Он отметил, что судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже EF-3 по шкале Фуджита. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с", - пишет в своем Facebook метеоролог Игорь Кибальчич.

В результате урагана повреждены линии электропередач, люди остались без света, разрушены дома.

Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями, а домов срывало крыши.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, непогода разрушила кровли домов и повалила деревья в Великой Александровке. Были частично повреждены кровли 239 частных жилых домов, школа №1 и здания АО "Херсонгаз".

В результате урагана никто не пострадал. Полицейские и спасатели ликвидируют последствия непогоды.

На сегодняшний день продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения остается 904 абонента). Повреждено лесных насаждений на площади 151 га.

Как сообщалось ранее, после жаркой и сухой погоды в Украину пришли ливни и порывистый штормовой ветер. Во многих регионах люди остались без электричества, а улицы и дома оказались подтопленными.