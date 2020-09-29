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На юге Украины пронесся мощный торнадо: фото и видео последствий

На юге Украины пронесся мощный торнадо: фото и видео последствий
13:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook
27 сентября на Херсонскую область обрушилась непогода. А через село Великую Александровку и близлежащие окрестности пронесся мощный торнадо.

В сети появились уже фото и видео торнадо, а синоптики пытаются объяснить не характерное природное явление для наших климатических широт. 

"Природное явление возникло на контрастном холодном фронте. Он отметил, что судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже EF-3 по шкале Фуджита. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с", - пишет в своем Facebook метеоролог Игорь Кибальчич.

Торнадо в Херсонской области 27.09.2020

Торнадо в Херсонской области 27.09.2020

Торнадо в Херсонской области 27.09.2020

В результате урагана повреждены линии электропередач, люди остались без света, разрушены дома.

Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями, а домов срывало крыши. 

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, непогода разрушила кровли домов и повалила деревья в Великой Александровке. Были частично повреждены кровли 239 частных жилых домов, школа №1 и здания АО "Херсонгаз".

Торнадо в Херсонской области 27.09.2020

Торнадо в Херсонской области 27.09.2020

В результате урагана никто не пострадал. Полицейские и спасатели ликвидируют последствия непогоды.

На сегодняшний день продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения остается 904 абонента). Повреждено лесных насаждений на площади 151 га.

Первый снег в Карпатах: появились новые фото и видео

Как сообщалось ранее, после жаркой и сухой погоды в Украину пришли ливни и порывистый штормовой ветер. Во многих регионах люди остались без электричества, а улицы и дома оказались подтопленными.

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Все по теме:

Ураган, Погода, Херсонская область, Торнадо.

Автор:

Телеграф
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