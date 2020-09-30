В Киеве компания молодых людей устроила погром на станции скоростного трамвая: фото последствий

30 сентября в Киеве на станции скоростного трамвая "Политехническая" неизвестные отказались платить за проезд и устроили погром.

На трамвайной станции молодые люди отказались платить за проезд 8 гривен и пытались проехать "зайцами". Они проигнорировали требования кондуктора и начали с ним ссориться. К перепалке присоединились неравнодушные пассажиры, которые сделали замечания нарушителям.

После чего неадекватные пассажиры начали выбивать стекла.

Об этом сообщает Киевпастранс на своей странице в Facebook.

"Завязался инцидент, и один из пассажиров применил газовый баллончик против нарушителей. Вместо того, чтобы покинуть станцию, разъяренные нарушители пытались разбить стекло в дверях станции. Оно оказалось крепче их желанию навредить. Помещению контролера и кассира повезло меньше - у них выбили окна. На место происшествия вызвали полицию", - сказано в сообщении.

Нарушителям удалось скрыться, но камеры видеонаблюдения сняли их лица и действия. По данному факту полиция составила протокол. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, как сообщал "Телеграф", вечером 28 сентября в столичном метро парень "зацепер" попал под поезд, ему оторвало голову.