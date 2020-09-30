Сотрудницу посольства США нашли мертвой в Киеве: озвучены сразу две версии

30 сентября в лесопарковой зоне Шевченковского района прохожие обнаружили женщину в бессознательном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Потерпевшую с травмой головы обнаружили вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина и доставили в больницу, где она скончалась.
Как удалось установить, умершей оказалась сотрудница посольства Соединенных Штатов Санвер Никаело.
В результате следственных действий правоохранителям удалось установить, что к гибели женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами. Продолжаются его поиски.
О подробностях гибели Никаело сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в полиции.
У сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.
По еще одной версии, причиной трагедии мог стать движущийся поезд, приближение которого женщина не услышала, так как была в наушниках.
Вероятнее всего, она делала пробежку и не заметила состав.
Напомним, в Киеве поймали ранее отсидевшего насильника и показали его фото.