Сотрудницу посольства США нашли мертвой в Киеве: озвучены сразу две версии

В Киеве от травмы головы скончалась сотрудница посольства США. Полиция рассматривает две версии.

30 сентября в лесопарковой зоне Шевченковского района прохожие обнаружили женщину в бессознательном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Потерпевшую с травмой головы обнаружили вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина и доставили в больницу, где она скончалась.

Как удалось установить, умершей оказалась сотрудница посольства Соединенных Штатов Санвер Никаело.

В результате следственных действий правоохранителям удалось установить, что к гибели женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами. Продолжаются его поиски.

О подробностях гибели Никаело сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники в полиции.

У сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

По еще одной версии, причиной трагедии мог стать движущийся поезд, приближение которого женщина не услышала, так как была в наушниках.

Вероятнее всего, она делала пробежку и не заметила состав.

Напомним, в Киеве поймали ранее отсидевшего насильника и показали его фото.