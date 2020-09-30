Сильный ливень затопил Севастополь: появились видео из Крыма

На Крым, который все лето страдал от засухи, обрушился сильный ливень.

Сегодня, 30 сентября, на полуостров наконец-то обрушился дождь. Во многих городах прошел сильный ливень, затопив улицы и дороги.

Севастополь и Керчь буквально ушли под воду.

Из-за обильных осадков улицы превратились в реки. Ливневки не справлялись с огромным количеством воды и транспорт плыл по дорогам.

Пешеходы также столкнулись с проблемой: после дождя перейти улицы в некоторых местах не представлялось возможным. Некоторые легковые машины останавливались, так как в двигатель попадала вода.

Очевидцы снимали последствия дождя на видео и пытались спастись от "большой" воды.

Ливень в Севастополе

Непогода в Керчи

Севастополь затопило

Ранее "Телеграф" писал, что после жаркой и сухой погоды в Украину пришли ливни и порывистый штормовой ветер. Во многих регионах люди остались без электричества, а улицы и дома оказались подтопленными.