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Пожары в Луганской области: огонь вплотную подобрался к Северодонецку, люди покидают дома

Пожары в Луганской области: огонь вплотную подобрался к Северодонецку, люди покидают дома
Обновлено 00:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
По данным очевидцев, огонь пожаров в Луганской области почти добрался до городской черты Северодонецка.

"В Северодонецке паника. Огонь все ближе к моему дому. Люди покидают дома с вещами. Кто может, тот выезжает. Мои родители также думают, что делать. Впереди страшная ночь", - написала в Фейсбук журналистка Марина Шашкова. 

"Жители города слышали взрывы в районе Чистого озера (практически черта города). Предполагают, что это взрывы снарядов", - добавила она. 

Тем временем, в соцсетях появились новые кадры пожаров. 

Как сообщила Военно-гражданская администрация города Северодонецк, с 1 октября обучение детей в школах будет приостановлено. 

"В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, принято решение приостановить учебный процесс 1 октября в северодонецких школах", - сказано в сообщении

Как известно, в Луганской области спасатели и военные продолжают тушить пожар. Огнем охвачены прифронтовые села, пожар подбирается к Северодонецку и Лисичанску.

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Пожар, Луганская область, Северодонецк.

Автор:

Телеграф
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