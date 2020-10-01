Пожары в Луганской области: огонь вплотную подобрался к Северодонецку, люди покидают дома

По данным очевидцев, огонь пожаров в Луганской области почти добрался до городской черты Северодонецка.

"В Северодонецке паника. Огонь все ближе к моему дому. Люди покидают дома с вещами. Кто может, тот выезжает. Мои родители также думают, что делать. Впереди страшная ночь", - написала в Фейсбук журналистка Марина Шашкова.

"Жители города слышали взрывы в районе Чистого озера (практически черта города). Предполагают, что это взрывы снарядов", - добавила она.

Тем временем, в соцсетях появились новые кадры пожаров.

Еще немного адовых картин из Северодонецка Подписчики сообщают, что огонь охватил 6 сел, людей эвакуируют в школы Северодонецке. Жители кто могут принимают к себе семьи с детьми. Дышать на улице нереально, все окутано дымом. #Северодонецк pic.twitter.com/rW6weAyi2L — RODOM_IZ_KHARKOVA (@RODOMIZKHARKOVA) September 30, 2020

Как сообщила Военно-гражданская администрация города Северодонецк, с 1 октября обучение детей в школах будет приостановлено.

"В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, принято решение приостановить учебный процесс 1 октября в северодонецких школах", - сказано в сообщении.

Как известно, в Луганской области спасатели и военные продолжают тушить пожар. Огнем охвачены прифронтовые села, пожар подбирается к Северодонецку и Лисичанску.