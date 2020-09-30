Кадры апокалипсиса: на Луганщине бушуют лесные пожары (фото)

В Луганской области спасатели и военные продолжают тушить пожар. Огнем охвачены прифронтовые села, пожар подбирается к Северодонецку и Лисичанску.

В Луганской области бушуют лесные пожары. Огнем охвачены Новоайдаровский и Станично-Луганский районы. В Старобельском районе пожарным удалось локализовать возгорание.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар распространился на десятки гектаров. Огонь из травяной подстилки перекинулся на лес и населенные пункты.

Жителей сел Муратово, Капитаново, Кряковка и Артема эвакуировали. Существует угроза распространения пожара на другие населенные пункты.

Всего в тушении лесных пожаров в трех районах привлечено 192 человека и 44 единицы техники, из них от ГСЧС 107 чел. в/с. и 22 единицы техники.

Так огонь подбирается к Северодонецку. Жители публикуют фото и видео приближающегося пожара.

"В Северодонецке горит лес, смог от которого уже утром будет у нас", - пишут в соцсетях.

Особо напряженная обстановка на передовой и в прифронтовых селах, сообщил ветеран АТО Роман Рымарук.

Горели минные поля, на которых детонировали боеприпасы. Военные помогают спасателям тушить огонь.

Отмечается, что тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с, из-за которого также существует угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Стоит отметить, что в этом году это не первый масштабный пожар в регионе. В конце августа и начале сентября масштабные лесные пожары охватили Луганскую и Харьковскую области.

Как сообщалось, в результате пожаров в Луганской области погиб один человек. Двое военных, участвовавших в тушении пожара, получили термические ожоги.

От разрыва взрывного устройства также пострадал один спасатель ГСЧС. Огнем уничтожены 13 жилых домов.