Число погибших вследствие пожаров на Луганщине выросло до шести

Об этом во время эфира "Украина 24" заявила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
По ее словам, эвакуированных людей размещают в школах Северодонецка.
"Часть людей размещена в школах Северодонецка. Вчера эвакуировали людей в Новоайдарский район", - сказала пресс-офицер, отметив, что для ликвидации масштабного ЧП задействовали даже авиацию, правда, точное количество авиатехники она не назвала.
Погукай также уточнила, что сейчас делается все возможное для круглосуточной эвакуации населения.
Она добавила, что с огнем удалось справиться только в двух районах.
"Пожары ликвидированы только в двух районах – это Старобельский и Попаснянский. В других населенных пунктах горение продолжается", - сказала она.