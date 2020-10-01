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Число погибших вследствие пожаров на Луганщине выросло до шести

Число погибших вследствие пожаров на Луганщине выросло до шести
12:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В результате пожаров на Луганщине число жертв возросло до 6 человек. Один из шести – это лесник.

Об этом во время эфира "Украина 24" заявила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, эвакуированных людей размещают в школах Северодонецка.

"Часть людей размещена в школах Северодонецка. Вчера эвакуировали людей в Новоайдарский район", - сказала пресс-офицер, отметив, что для ликвидации масштабного ЧП задействовали даже авиацию, правда, точное количество авиатехники она не назвала.

Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города

Погукай также уточнила, что сейчас делается все возможное для круглосуточной эвакуации населения.

Она добавила, что с огнем удалось справиться только в двух районах.

"Пожары ликвидированы только в двух районах – это Старобельский и Попаснянский. В других населенных пунктах горение продолжается", - сказала она.

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Пожар, Луганская область, Лесные пожары, Северодонецк, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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