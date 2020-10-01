Число погибших вследствие пожаров на Луганщине выросло до шести

В результате пожаров на Луганщине число жертв возросло до 6 человек. Один из шести – это лесник.

Об этом во время эфира "Украина 24" заявила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, эвакуированных людей размещают в школах Северодонецка.

"Часть людей размещена в школах Северодонецка. Вчера эвакуировали людей в Новоайдарский район", - сказала пресс-офицер, отметив, что для ликвидации масштабного ЧП задействовали даже авиацию, правда, точное количество авиатехники она не назвала.

Погукай также уточнила, что сейчас делается все возможное для круглосуточной эвакуации населения.

Она добавила, что с огнем удалось справиться только в двух районах.

"Пожары ликвидированы только в двух районах – это Старобельский и Попаснянский. В других населенных пунктах горение продолжается", - сказала она.