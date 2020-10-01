Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города

В Северодонецке и близлежащих населенных пунктах не утихают лесные пожары. Очевидцы рассказали, что сейчас происходит в городе.

В среду, 30 сентября, на Луганщине снова вспыхнули пожары. Огонь охватил сразу несколько населенных пунктов. Поначалу горела сухая трава и лесная подстилка. Но бушующий сильный ветер быстро разогнал пламя и оно вплотную подошло к жилым домам.

Пожары бушуют в Боровском, Сиротино, Метелкино, Вороново. Все эти населенные пункты находятся вблизи Северодонецка.

"Сгорели гаражи на Лесной даче. Огонь подступал к промзоне (завода "Азот". – Авт.), но его удалось остановить. Вообще вчера был сильный ветер и создавалось впечатление, что ты стоишь возле костра. Так все было затянуто дымом и копотью", - рассказал "Телеграфу" житель Северодонецка Максим.

По его словам, сегодня город также затянут смогом, но уже не таким сильным. Постоянно слышны звуки скорых и вертолетов. В целом паники в городе нет. Люди ходят по магазинам.

"Паникуют только те, у кого родные живут в близлежащих поселках", - отметил он.

Родственникам одной из наших собеседниц из-за пожара пришлось бросить свой дом в Боровском.

"Да, Они сейчас у нас. Огонь в Боровском. Как показала практика, ситуация со Смоляниново - это детский лепет по сравнению с тем, что сейчас", - говорит Яна.

Напомним, в Станично-Луганской районной государственной администрации рассказали, что виной пожаров на Луганщине, которые вспыхнули сегодня ночью, стало нарушение боевиками перемирия.