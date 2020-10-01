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Пожары на Луганщине: последние данные о жертвах и видео последствий

Пожары на Луганщине: последние данные о жертвах и видео последствий
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф Фото: lg.dsns.gov.ua
В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской в Северодонецк, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате пожаров погибло 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек. По оперативным данным эвакуированы 120 человек", - говорится в сообщении.

Основные очаги лесных пожаров:

  • ячейка №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га. Не допущено распространение огня на эти населенные пункты.

  • ячейка № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась.

  • ячейка № 3, который возник вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м / с) по лесным массивам распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. Га). Силами ДСНС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий; Пожара на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону м. Северодонецк нет.

  • ячейка № 4 вблизи с. Ольховый (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

  • ячейка № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.

  • ячейка № 6 вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

Предварительные оценки гласят, что ориентировочно огонь затронул в целом около 9,3 тыс. Гектаров.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники, в том числе от:

  • ДСНС - 516 чел., 107 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области);

  • Вооруженных Сил - 148 чел., 14 ед. техники; Гослесагентства - 60 чел., 56 ед. техники; Нацполиции - 500 чел., 22 ед. техники; другие органы власти - 5 чел., 5 ед. техники.

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Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Станично-Луганской районной государственной администрации рассказали, что виной пожаров на Луганщине, которые вспыхнули сегодня ночью, стало нарушение боевиками перемирия.

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Пожар, Луганская область, Лесные пожары.

Автор:

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