А как же перемирие? Причиной масштабных пожаров на Луганщине стали обстрелы боевикоы

В Станично-Луганской районной государственной администрации назвали истинную причину масшабных пожаров в регионе. Оказалось, что их вызвали очередные обстрелы со стороны боевиков.

Виной пожаров на Луганщине, которые вспыхнули сегодня ночью, стало нарушение боевиками перемирия.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ", - говорится в сообщении на Facebook.

"Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Луганской области продолжают бушевать пожары. Очевидцы показали, что там происходит.