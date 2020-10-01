Скачать
Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Настоящая жесть: видео пожаров возле Северодонецка напугало пользователей сети
Настоящая жесть: видео пожаров возле Северодонецка напугало пользователей сети
Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Праздник 1 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 1 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Лига чемпионов: определились последние участники группового раунда (видео)
Лига чемпионов: определились последние участники группового раунда (видео)

А как же перемирие? Причиной масштабных пожаров на Луганщине стали обстрелы боевикоы

А как же перемирие? Причиной масштабных пожаров на Луганщине стали обстрелы боевикоы
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Станично-Луганской районной государственной администрации назвали истинную причину масшабных пожаров в регионе. Оказалось, что их вызвали очередные обстрелы со стороны боевиков.

Виной пожаров на Луганщине, которые вспыхнули сегодня ночью, стало нарушение боевиками перемирия.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ", - говорится в сообщении на Facebook.

Пожары в Луганской области: огонь вплотную подобрался к Северодонецку, люди покидают дома

"Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Луганской области продолжают бушевать пожары. Очевидцы показали, что там происходит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Пожары, Луганская область, Донбасс, Лесные пожары, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан
02 Российскую порноактрису изнасиловали в Геленджике
03 Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах
04 "Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
05 В Верховной Раде депутат повторно заболела коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожары в Луганской области: огонь вплотную подобрался к Северодонецку, люди покидают дома
Пожары в Луганской области: огонь вплотную подобрался к Северодонецку, люди покидают дома
Осень берет свое: синоптик рассказала, какой будет погода в начале октября
Синоптик рассказала, какой будет погода в начале октября
Папа Римский отказал Помпео в аудиенции
Папа Римский отказал Помпео в аудиенции
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь