А как же перемирие? Причиной масштабных пожаров на Луганщине стали обстрелы боевикоы

Виной пожаров на Луганщине, которые вспыхнули сегодня ночью, стало нарушение боевиками перемирия.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.
"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ", - говорится в сообщении на Facebook.
"Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Луганской области продолжают бушевать пожары. Очевидцы показали, что там происходит.