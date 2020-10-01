Стало известно о новых жертвах чудовищного пожара на Луганщине

На Луганщине продолжается ликвидация лесных пожаров. В МВД сообщают об еще трех новых жертвах пламени.

В результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В течение суток 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые вследствие чрезвычайно сложных погодных условиях быстро распространялись на значительную площадь. Уже ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64", - говорится в сообщении.

Предварительно сообщается, что площадь, которую зацепил огонь, составляет около 9,3 тыс. Гектаров.

Наиболее сложная ситуация вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 ед. техники, в том числе от ДСНС Украины - 534 чел., 112 ед. техники, 2 самолета АН-32 П и 2 вертолета.